L’ambassade soutient les jeunes de Sokode qui aident leur communauté

L’ambassade des États-Unis a rendu hommage aux jeunes Togolais qui suivent l’exemple de Martin Luther King, le célèbre militant américain pour la paix et les droits de l’homme, avec un concert musical et une exposition de photos le 21 février à Sokode, la capitale de la région centrale du Togo. Plus de 300 personnes ont […]

L’ambassade des États-Unis a rendu hommage aux jeunes Togolais qui suivent l’exemple de Martin Luther King, le célèbre militant américain pour la paix et les droits d...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...