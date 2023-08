L'ambassadrice du Niger en France défie sa révocation par décret, invoquant l'illégitimité

Le 4 août 2023, Aichatou Boulama Kané a pris la parole lors d'une interview accordée à France 24. Elle a affirmé que c'est le président du Niger, Bazoum, qui l'a personnellement désignée pour ce poste, et donc, c'est lui seul qui peut décider de la révoquer.



Elle a déclaré : "C'est mon président, c'est lui qui m'a désignée, seul lui peut me relever. Il m'a dit d'aller au travail et de continuer, comme si de rien n'était."



L'ambassadrice se montre déterminée à poursuivre ses fonctions en dépit de son remplacement officiel. Elle a ajouté : "J'ai des contacts directs avec le président Bazoum. Quand la décision est sortie, Bazoum m'a appelée pour me dire d'aller au travail comme d'habitude."



Suite au coup d'État au Niger, la question de la légitimité de cette décision reste en suspens, et l'ambassadrice continue d'affirmer sa position.