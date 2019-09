ACTUALITES L'ancien ministre sud-africain de l'énergie, Jeff Radebe, nommé pour rassurer ses homologues africains

- 19 Septembre 2019 modifié le 1 Janvier 1970





Une équipe d'envoyés spéciaux du président a quitté l'Afrique du Sud lundi pour se rendre au Nigeria, au Niger, au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Zambie afin de délivrer un message de solidarité du président Cyrille Ramaposa ; L'équipe d'envoyés spéciaux est composée de l'ancien ministre sud-africain de l'énergie, Jeff Radebe, de l'ambassadeur Kingsley Mmabolo et du Dr Khulu Mbatha, un vétéran du congrès national africain ; Le président Cyril Ramaphosa est déterminé à assurer aux autres pays africains que le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'Afrique du Sud ; L'Envoyé spécial Jeff Radebe est le lauréat 2018 du prix Big Five Energy décerné par Africa Oil & Power (AOP) (https://AfricaOilandPower.com/). Cette année, H.E. Macky Sall, Président du Sénégal, recevra le prestigieux prix de l'Africa Oil Man of the Year également remis par l'AOP ; La conférence et l'exposition AOP 2019 auront lieu du 9 au 11 octobre au CTICC 1 au Cap, en Afrique du Sud. Dans le cadre des efforts visant à améliorer les relations entre les pays africains, l'ancien ministre sud-africain de l'énergie, Jeff Radebe, l'ambassadeur Kingsley Mmabolo et le Dr Khulu Mbatha, un vétéran du parti au pouvoir, le congrès national africain, font actuellement une visite en Afrique qui les mènera au Nigeria, au Niger, au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Zambie. Le groupe d'envoyés spéciaux du président transmettra un message de solidarité du président sud-africain Cyril Ramaphosa aux chefs d'état afin de les assurer que le gouvernement est déterminé à lutter contre les attaques xénophobes qui ont éclaté dans la province du Gauteng au début du mois. “Les envoyés spéciaux ont pour mission de rassurer les autres pays africains que l'Afrique du Sud est attachée aux idéaux d'unité et de solidarité panafricaines. Les envoyés spéciaux réaffirmeront également l'engagement de l'Afrique du Sud en faveur de l'état de droit”, déclarait un communiqué officiel de la présidence de la République d'Afrique du Sud. L'Envoyé spécial Radebe a rencontré le Président du Nigeria, Muhammadu Buhari, le Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et le Président du Sénégal, Macky Sall depuis le début de la tournée, le 14 septembre 2019. Ancien lauréat du Big Five Energy Award 2018 et en tant qu’ancien ministre sud-africain de l'Énergie. L'honorable Jeff Radebe, a rassuré les chefs d'État que Le Cap est sûr et sans danger. Le Président Macky Sall assistera à la quatrième conférence et exposition annuelle Africa Oil & Power (AOP) du 9 au 11 Octobre au Cap, où il recevra le prestigieux prix Africa Oil Man of the Year lors du dîner de gala exclusif de l’AOP pour ses efforts dans le développement du secteur des hydrocarbures au Sénégal comme moteur essentiel de la croissance économique. Au cours de la conférence, le Sénégal lancera également son cycle d'octroi de licences pour le pétrole et le gaz, ce qui débloquera la prochaine phase d'investissement du pays. La conférence AOP 2019 est organisée en partenariat avec le département sud-africain des ressources minérales et de l'énergie, la Chambre de commerce et d'industrie sud-africaine, la South African Oil & Gas Alliance et la Chambre de commerce et d'industrie de Durban. A travers son thème #MakeEnergyWork, AOP met au défi les leaders et les décideurs du secteur de l'énergie de partager leurs points de vue sur la façon dont les pays africains peuvent utiliser le secteur de l'énergie pour renforcer la croissance et le développement des autres secteurs. Le programme AOP accueillera des conférenciers des entreprises d’État CEF Group, SANEDI, Petrosa, NERSA, iGas et PASA. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur www.AOP2019.com http://bit.ly/2mkbEdR Distribué par APO Group pour Africa Oil & Power Conference.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://africaoilandpower.africa-newsroom.com/pres...





Dans la même rubrique : < > Communiqué de la Médiation Internationale Documentation opens doors for Kenya’s stateless Shona community Tanzania: Protect Burundians Facing Abuse