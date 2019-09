L'ancien président Robert Mugabe est mort à 95 ans

Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, qui a été au pouvoir de 1980 jusqu'à sa démission après un coup d'Etat militaire en 2017, est décédé, a annoncé vendredi matin l'actuel président du pays.



"C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur et ancien président du Zimbabwe, le Cde Robert Mugabe ", a déclaré le président Emmerson Dambudzo Mnangagwa, qui a été élu après le départ de Mugabe.



La famille de Mugabe a également confirmé sa mort à la BBC et a déclaré que l'ancien président luttait contre des problèmes de santé.



Mugabe était le plus ancien dirigeant du monde lorsqu'il a démissionné de son poste de président du Zimbabwe en novembre 2017, après un coup d'État militaire.



Avant qu'il ne démissionne, le parti au pouvoir, le Zimbabwe African National Union-Patriotic Front, avait déjà destitué Mugabe de son poste de dirigeant et nommé Mnangagwa à sa place.



Mnangagwa a déclaré vendredi que Mugabe était "une icône de la libération" et "un panafricaniste qui a consacré sa vie à l'émancipation et à la responsabilisation de son peuple".