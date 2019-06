L’année de l’énergie en Guinée Equatoriale devient un appel à l’action pour l’industrie pétrolière africaine

Le ministère des Mines et des Hydrocarbures poursuit le déploiement de l'initiative de l'Année de l'énergie alors que le ministre des Mines et des Hydrocarbures S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima lance un appel au renforcement de la coopération africaine en énergie. Suite au succès du Congrès et l’exposition Cape VII en avril, Malabo organisera la Journée de réunion sur le pétrole et le gaz pour les sociétés de services, les 1eret 2 octobre 2019. S.E. le ministre Gabriel Mbaga Obiang Lima est en ce moment à São Tomé e Príncipe pour discuter de la coopération énergétique dans le golfe de Guinée.

Le ministre des Mines et des Hydrocarbures S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima a participéà la Conférence sur le pétrole et le gaz en Angola 2019 à l'invitation du ministre angolais des Ressources minérales et du Pétrole, S.E. Diamantino Azevedo à Luanda cette semaine.

S'exprimant devant plus d'un millier d’investisseurs et d’acteurs de l'industrie énergétique africaine et mondiale, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima a réitéré son appel à l'action auprès des sociétés pétrolières et des gouvernements africains. « Nos compagnies pétrolières nationales dorment et devraient s’engager à explorer mutuellement des opportunités et des projets de co-entreprise en Afrique », a-t-il déclaré. « Nous devons réunir les compagnies nationales et les sociétés de services. La Guinée équatoriale s'appuiera sur la plate-forme créée par l'Année de l'énergie pour favoriser ce dialogue. »

Afin de renforcer la coopération entre les entreprises africaines, d'encourager le développement d'un contenu africain fort et de promouvoir les opportunités de co-entreprise, Malabo organisera la Journée de réunion sur le pétrole et le gaz les 1er et 2 octobre 2019. Le sommet s'inscrit dans le cadre de l'Année de l’énergie et se concentrera sur l’exploration des opportunités et des transactions entre sociétés de services, qui sont le pilier du développement de capacités africaines fortes au travers de la chaîne de valeur. « Nous invitons toutes les sociétés pétrolières nationales et les sociétés de services publiques et privées à se rendre à Malabo en octobre pour la Journée du pétrole et du gaz. Ce sera une plate-forme clé pour le dialogue et les accords au moment où les entreprises africaines comprennent enfin la nécessité de travailler ensemble », a ajouté H.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima.

Le ministre Lima s’est rendu hier à São Tomé e Príncipe oùil rencontrera son homologue S.E. Osvaldo Abreu. Cette visite de travail portera sur la coopération énergétique entre la Guinée équatoriale et São Tomé e Príncipe, sur des questions d'exploration et de développement, sur les opportunités offertes par les gisements de pétrole et de gaz et sur la monétisation du gaz. « Nos deux pays partagent une histoire de coopération qui ne cesse de se renforcer. Nous devons explorer d'éventuelles campagnes de forage dans nos eaux et construire un avenir commun de prospérité », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima.