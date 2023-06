L'armée tchadienne : entre défense et humanitaire à la frontière Tchad-Soudan

Les affrontements entre les forces du général Abdul-Fatah Al-Burhan, président du conseil souverain de transition, et le vice-président de cette transition, également commandant des forces de soutien rapide (FSR), Mahamat Hamdan Dagalo, dit Hemetti, ont entraîné des morts, de nombreux blessés et des milliers de réfugiés dans les pays voisins, notamment au Tchad.



Dans le cadre de leurs missions de sécurité à la frontière, les forces armées tchadiennes déployées à l'est maintiennent une sécurité constante. Bien que l'avenir soit encore incertain pour tous, le maintien de la sécurité frontalière est assuré dans le présent. Ces forces déployées à l'est, en plus de leur rôle de sécurisation de la frontière, fournissent également une assistance humanitaire aux réfugiés et aux personnes bloquées à la frontière, fuyant la guerre au Soudan.



Des documents audiovisuels circulant sur les réseaux sociaux montrent ces forces militaires en train de distribuer des repas aux réfugiés de manière très courtoise. Elles ont également mobilisé des camions pour fournir de l'eau et transporter les personnes bloquées à la frontière, en provenance de la région du Darfour-Ouest, vers le Tchad. Cette action humanitaire témoigne de l'engagement universel de l'armée tchadienne dans ses actions. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que l'armée tchadienne se mobilise pour venir en aide à la population, comme cela a été le cas lors des inondations de 2022 dans le 9ème arrondissement.



Ainsi, l'armée tchadienne démontre sa capacité à rester humanitaire et courtoise dans chaque situation où elle est présente. Cependant, la décision de maintenir cette approche relève-t-elle du politique ?