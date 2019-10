L’arrivée en poste du Nouvel Ambassadeur

Par L’Ambassade du Rwanda en France

Chers Compatriotes, Chers amis du Rwanda,

L’Ambassade de la République du Rwanda en France porte à la Connaissance des membres de la Communauté Rwandaise et des Amis du Rwanda vivant en France, Monaco, Italie, Espagne et Portugal que Son Excellence Dr François Xavier NGARAMBE, l’Ambassadeur désigné du Rwanda en France est arrivé à Paris le 13 Octobre 2019 et depuis lors a entamé le processus de prise effective de ses fonctions.

Les dates de prise de contact avec les Rwandais et les amis du Rwanda vous seront communiquées en temps utile. Dans l’entretemps, l’Ambassadeur est à votre service à l’Ambassade.