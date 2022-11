L'augmentation des feux de forêt constitue un risque de permanence pour les marchés mondiaux du carbone

La Conférence des Parties des Nations Unies (COP 27) de cette année de Charm El Cheikh, en Égypte, bat son plein, et les pays y sont réunis pour décider de l'action mondiale pour lutter contre le changement climatique, en mettant l'accent sur l'application de l'article 6.



La délégation du CCD en visite à la COP a publié un livre blanc détaillant l'impact de la hausse des températures sur les stocks de carbone dans les forêts et sur l'intensification des feux de forêt dans la région du sous-continent indien. Cela suscite des inquiétudes quant à la santé future des écosystèmes naturels et des marchés carbone. Les tendances climatiques actuelles et les projections futures sont alarmantes, car la tendance moyenne des températures au cours des 40 dernières années a connu une hausse de 0,5 °C qui a entraîné une instabilité météorologique nettement accrue.



Les projections jusqu'en 2100 pour le centre de l'Inde prévoient une augmentation significative des précipitations de 100 mm et une augmentation moyenne de la température de 1,2 °C. Par conséquent, la fréquence, la durée et l'intensité des feux de forêt devraient également être exacerbées.



Ces feux posent des risques majeurs pour les projets de solutions fondées sur la nature (SFN) et pour les promoteurs de projets carbone. Il y aura une incidence directe sur les registres mondiaux de carbone, qui devront gérer les zones tampons nécessaires pour atténuer le risque de permanence associé.



Actuellement, environ 20 % des crédits carbone d'un projet sont placés dans une zone tampon par les registres au moment de l'émission afin d'atténuer le risque de permanence. Toutefois, ce niveau pourrait être insuffisant à l'avenir et avoir des répercussions sur les marchés mondiaux.



Le document, intitulé Changement climatique : impact sur les précipitations, la température et les feux de forêt, une perspective indienne – étudie les tendances passées observées dans le centre de l'Inde de 1951 à 2020 et jusqu'en 2100. L'étude souligne la nécessité de réaliser des analyses climatiques similaires dans d'autres parties du monde.

À partir de ces résultats, Climate Connect Digital a commencé à mettre au point des outils qui permettent de surveiller en temps quasi réel les feux de forêt dans les zones d'intérêt et de générer des alertes exploitables.