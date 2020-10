"L’avenir de l’Afrique, c’est aussi l’avenir de la France", selon Idriss Déby

« Au regard de belles perspectives économiques de la France et des pays africains, j’en appelle à un véritable partenariat, mutuellement avantageux, fondé sur le respect mutuel, la complémentarité et la solidarité », a déclaré mardi le président du Tchad Idriss Déby à Brazzaville.



Il a estimé qu’il s’agit « d’une réelle urgence », se disant convaincu que « l’avenir de l’Afrique, c’est aussi l’avenir de la France ».



Le chef de l’État s’est exprimée à l’ouverture du colloque organisé à l’occasion des 80 ans du manifeste de Brazzaville du 17 octobre 1940.



Selon lui, « si 80 ans après les engagements n’ont pas été tenus en dépit des promesses maintes fois réaffirmées, il y a lieu de se livrer à une introspection critique ».



Il estime que l’Afrique et la France doivent « ensemble faire plus et faire mieux dans le cadre du développement solidaire en mettant un point d’honneur sur la multiplication des investissements productifs et la création de richesses » car "le destin de la France et des pays d’Afrique francophone est intimement lié".