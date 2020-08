L’engagement des communautés et la sécurité seront essentiels pour assurer le succès des projets de GNL au Mozambique (Par C. Derek Campbell)

Par C. Derek Campbell

L’ampleur et l’énorme potentiel économique des projets de GNL du Mozambique constituent un effort majeur avec des implications et une visibilité nationales, régionales et mondiales. Rien que le projet Mozambique LNG de Total coûte à lui seul environ 20 milliards de dollars et représente à ce jour l’investissement direct à l’étranger le plus important d’Afrique. Dirigé par la major française Total, il regroupe un large éventail d’entités privées et publiques, incluant Mitsui, Oil India, ONGC Videsh, Bharat Petroleum Corporation, PTT Exploration et ENH du Mozambique.

Compte tenu des enjeux associés à ce projet vital, les investisseurs, les responsables gouvernementaux et toutes les autres parties prenantes doivent être assurés qu'il ne souffrira pas sur le plan opérationnel des problèmes de sécurité. Un élément essentiel de cette assurance exige que le leadership des parties prenantes du projet démontre activement sa valeur aux citoyens mozambicains et reconnaisse simultanément qu’il y a un public régional et mondial à adresser. À leur tour, ces messages associés doivent être soigneusement conçus et leur contenu reflète l'exactitude culturelle.

Cet engagement des parties prenantes de Mozambique LNG doit également être actif et bien construit. S'il est essentiel de fournir des informations pertinentes, elles doivent également être fournies en temps opportun et leur contenu reflète la crédibilité institutionnelle. En outre, la direction du projet doit être prête à contrer la désinformation à tous les niveaux - idéalement, cela se fait par une évaluation active de l'atmosphère de l'information et en restant en avance sur tout message négatif.

La menace actuelle pesant sur le projet de GNL a accru la nécessité d'instituer des mesures qui tiennent compte de tous les domaines des opérations de sécurité. Ce sentiment d'urgence croissant est démontré par l'embuscade meurtrière du 27 juin 2020 contre le véhicule d'un entrepreneur de construction près de la frontière tanzanienne. L’attaque elle-même était censée envoyer un message définitif et la direction des parties prenantes du projet GNL doit comprendre comment les activités liées à l’information auraient pu fournir des indications et des avertissements qui auraient pu empêcher / atténuer cette attaque. Simultanément, le projet GNL améliorera la protection des informations opérationnelles vitales.

Il peut réaliser ces résultats en établissant et en dotant consciemment une entité d'information dédiée au sein de la direction de la sécurité. Leurs principales fonctions comprendront la capacité de synchroniser les actions avec la haute direction du projet et ils doivent être habilités à se coordonner avec les médias, les populations locales et les services de police à tous les niveaux. En outre, en raison de la nature variée de l’infrastructure de Mozambique LNG (installations offshore, côtières et intérieures), les responsables de la sécurité doivent rendre compte des activités opérationnelles et administratives dans et autour des installations qui pourraient affecter un territoire contesté ou culturellement sensible. Par conséquent, il est essentiel de définir la manière la plus efficace de présenter les messages liés à la sécurité aux publics respectifs dans les zones touchées.

Pour des raisons évidentes, la sécurité du GNL du Mozambique est un absolu. Le développement et la mise en œuvre de capacités qui tiennent activement compte de l’impact de l’information sur tous les objectifs et activités connexes, y compris la communauté locale, sont essentiels au développement et au déploiement d’opérations de sécurité modernes au Mozambique.

C. Derek Campbell est le PDG d'Energy & Natural Resource Security, Inc. Article rédigé avec des informations à l'appui du partenaire stratégique de l'ENRS, Andy Vonada, PDG - JB Management, Inc.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/stakeholders...