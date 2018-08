La 3ème édition des Rencontres Africa se tiendra les 24 et 25 septembre au Palais des Congrès de Paris

Après deux éditions à succès, en France comme en Afrique, Les Rencontres Africa innovent en organisant à Paris une troisième édition enrichie par des opérations sectorielles à haute valeur ajoutée dans le secteur Santé, Agriculture-Agroalimentaire et BTP-Infrastructure.



Les Rencontres Africa ont démontré qu’un nouveau modèle de rencontres entre entreprises françaises et africaines plus inclusives était possible. Après le succès de la première édition en 2016 avec près de 2500 participants puis, pour avoir organisé en 2017, la 1ère manifestation économique africaine dans trois pays durant la même semaine, avec près de 5000 participants cumulés, les Rencontres Africa se sont données un nouveau défi : organiser un évenement opérationnel avec des rencontres sectorielles, pour répondre toujours plus aux attentes des entrepreneurs.



En capitalisant sur son savoir-faire en matière d’organisation de conférences à très haute valeur ajoutée et en améliorant encore la gestion des rendez-vous d’affaires qui a fait la réputation de la manifestation, cette édition 2018 enregistre d’ores et déjà près de 1500 participants.



Pour les rencontres sectorielles SANTÉ, le programme est organisé sous le haut parrainage d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé et co-piloté par Nora Berra, ancienne Secrétaire d’Etat chargée de la Santé et par le Docteur Eudes Ménager, président du Club Médical Numérique Francophone et Innovation Santé (C.M.N.F.I.S.). Elle se tiendra en présence de nombreux Ministres africains de la Santé et avec la participation de grands industriels du secteur.



L’opération AGRO/AGRI va se placer à l’écoute des besoins du continent. Elle est soutenue par l’ADEPTA (Association pour le Développement des Echanges internationaux de Produits et Techniques Agroalimentaires ) et accueille plusieurs ministres de l’agriculture africains comme notamment Biendi Maganga Moussavou, Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, du Gabon.





Par ailleurs, le secteur BTP/Infrastructure disposera également d’un programme sur-mesure, avec entre autre des sessions de networking réservées aux dirigeants français et africains du secteur et, des interventions de donneurs d’ordres comme Monsieur Abdou Karim Fofana, directeur de l’Agence du Patrimoine Bâti de l’Etat du Sénégal.



Outre ses actions sectorielles, les Rencontres Africa accueilleront des entreprises africaines de 30 pays différents, ainsi que 8 pavillons de pays africains créés sous l’égide des organisations patronales, des représentants des secteurs publics, ou de régions africaines. Le système de gestion de rendez-vous qui est au cœur du succès de la manifestation (taux de satisfaction proche de 80%) permet aux participants de planifier leur visite et rencontrer les interlocuteurs qu’ils souhaitent.



Enfin, parce que l’accès au financement est l’un des facteurs essentiels de la croissance africaine, mais également l’une des entraves actuelles au développement économique du continent, un pôle spécifique sera à la disposition de tous les participants pour présenter « en live » vos problématiques et obtenir des réponses personnalisées.



Cette opération créée par des entrepreneurs du secteur privé se veut résolument opérationnelle et pragmatique.