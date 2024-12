La BEAC maintient ses taux directeurs et dévoile les perspectives économiques

Une consolidation de la croissance économique sous-régionale à 2,7 % en 2024, contre 2,0 % en 2023, grâce à la bonne tenue des activités non pétrolières.

Une atténuation des tensions inflationnistes, avec un taux d’inflation moyen annuel à 4,4 % en 2024, contre 5,6 % en 2023.

Une amélioration des finances publiques, avec un solde budgétaire excédentaire (hors dons) de 0,3 % du PIB en 2024, après un déficit de -0,3 % du PIB en 2023.

Une diminution de l’excédent du compte courant (dons inclus) à 1,1 % du PIB en 2024, contre 1,4 % en 2023.

Une hausse de la masse monétaire de 15,5 %, contre 9,1 % en 2023.

Une légère baisse du taux de couverture extérieure de la monnaie à 71,2 %, contre 74,8 % fin 2023.

Une réduction des réserves de change à 4,4 mois d’importations, contre 4,9 mois en 2023.

Le Taux d’Intérêt des Appels d’Offres (TIAO) à 5,00 % ;

Le Taux de la facilité de prêt marginal à 6,75 % ;

Le Taux de la facilité de dépôt à 0,00 % ;

Les coefficients des réserves obligatoires à 7,00 % sur les exigibilités à vue et 4,50 % sur les exigibilités à terme.

La Direction Nationale de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) au Tchad a accueilli la quatrième session ordinaire du Comité de Politique Monétaire (CPM) de l’année, tenue le lundi 23 décembre 2024. Cette réunion s’est déroulée en visioconférence avec des journalistes des pays membres de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), sous la présidence de Yvon Sana Bangui, Gouverneur de la BEAC et Président statutaire du CPM.Dans sa déclaration, Yvon Sana Bangui a présenté les principales conclusions du CPM, en soulignant les perspectives économiques mondiales et sous-régionales.Au niveau international, la croissance mondiale reste portée par la vigueur des économies avancées, malgré un ralentissement observé dans les pays émergents et en développement. Selon les Perspectives de l’économie mondiale publiées par le FMI en octobre 2024, le taux de croissance de l’économie mondiale devrait s’établir à 3,2 % en 2024 et 2025, contre 3,3 % en 2023.Au niveau sous-régional, les prévisions actualisées par les services de la BEAC en novembre 2024 indiquent :Face aux évolutions économiques et financières internationales, marquées par des risques pesant sur les cours des matières premières, et à la situation contrastée des indicateurs sous-régionaux, le Comité de Politique Monétaire a décidé de maintenir les paramètres suivants inchangés :