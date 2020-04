La BID et l'ITFC lancent une plateforme d'apprentissage en ligne pour la préparation et la réponse à la Pandémie de COVID-19 dans les Pays Africains, Initiative dans le cadre du Mechanisme Reverse Linkage et Arab Africa Trade Bridges

La Banque islamique de développement (BID) et la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), en collaboration avec leur partenaire, la Société marocaine d'Anesthésie, d'Analgésie et de Réanimation (SMAAR), ont développé une plateforme en ligne pour faciliter l'apprentissage et le partage des connaissances entre les équipes médicales des pays africains membres la BID. L'objectif étant de renforcer les capacités des pays membres et de les aider à résister à l'impact socio-économique de la pandémie COVID-19. L'initiative, qui a été développé dans le cadre du mechanism ‘Reverse Linkage’ de la BID et du Programme 'Arab Africa Trade Bridges' (AATB), a été inaugurée avec succès par un premier webinaire réunissant plus de 130 médecins, réanimateurs, urgentistes et membres de comités nationaux de 17 pays africains, axé sur la préparation et la réponse à la pandémie, en tirant parti de l'expertise internationale dans ce domaine.

L'un des partenaires clefs de cette initiative n'est autre que le Royaume du Maroc, membre fondateur du programme AATB, qui a lancé plusieurs autres initiatives pour contrer l'impact du COVID-19 dans les pays africains et arabes.

L'initiative a plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle permet de renforcer les capacités du personnel médical des pays africains en matière de protocoles et d'approches de prise en charge des patients atteints du COVID-19 et de partager les connaissances et en tirant parti de l'expertise internationale. Il permet également de créer une discussion autour les principaux défis auxquels sont confrontés les pays participants et de réfléchir ensemble aux meilleures solutions à adopter. En outre, l'initiative facilitera le dialogue et la collaboration étroite entre les décideurs et les praticiens dans les pays participants.

Mr. Amadou Thierno Diallo, Directeur Général par intérim Global Practices a la BID, a déclaré : « Pour combattre la Pandémie du COVID19, le partage d’expérience, le transfert de l’expertise technique ainsi que le développement des capacités humaines et institutionnelles ont autant d’importance que la fourniture d’équipements et produits sanitaires. La coopération sud-sud est un moyen efficace et rapide pour atteindre ces objectifs »

Le premier webinaire, qui s’est déroulé le samedi 26 Avril, s'est concentré sur les soins à apporter aux patients atteints de coronavirus, la détection, modalités de classement des cas, suivi et interventions à apporter selon les cas. Plus de 130 médecins, réanimateurs, urgentistes et membres de comités nationaux d’Algérie, du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, les Comores, Djibouti, Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, du Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et de Tunisie ont pu partager leurs expériences et créer des discussions autour de la gestion de la pandémie de COVID 19.

Le webinaire a été organisé en collaboration avec la Société Marocaine de Médecine d'Urgence (SMMU), la Société Marocaine de Simulation Médicale (SIM), le Croissant Rouge Maroc (CRM), la Société d'Anesthésie Réanimation d'Afrique noire francophone (SARANF), la Société Tunisienne d'Anesthésie d'Analgésie et de Réanimation (STAAR) et la Société Algérienne d'Anesthésie, de Réanimation, de Soins intensifs et des Urgences (SAARSIU).

Le deuxième Webinar aura lieu le 2 mai 2020, de 10h à 14h (GMT) ; et sera accessible à tous les opérateurs du secteur de la santé dans les pays Africains en connectant sur les réseaux Sociaux de l’ITFC ou de l’AATB.

M.Noordali, COO de ITFC a déclaré «Covid-19 a dramatiquement affecté nos vies et nous a forcés à adopter la nouvelle normalité. Le monde que nous avons vécu jusqu'à présent est en faillite socio-économique. Nous devons changer la façon dont nous échangeons entre nous et revoir nos modèles socio-économiques. Nous devons prendre en compte d'autres paramètres plus axés sur la préservation de l'environnement et du bien-être social. Nous sommes locataires sur cette planète et non le maître sur terre et il est de notre devoir et de notre obligation de contribuer à la garder propre, saine et habitable pour la transmettre aux générations à venir.

En attendant de trouver la meilleure façon de communiquer, de travailler et d'opérer dans ce contexte de crise, nous devons rester unis et forts pour traverser cette phase ensemble.

Nos sincères gratitudes à tous les vrais héros, le personnel de la santé, pour leur dévouement et leurs sacrifices inébranlables. »

La plateforme d'apprentissage en ligne facilite l’organisation de formations en ligne, de réunions de coordination et de suivi, mais aussi le partage des meilleures pratiques. Elle permet également aux professionnels de la santé des pays membres de la BID d'apprendre et de bénéficier des expériences des pays qui ont déjà fait des progrès significatifs dans la gestion sanitaire et économique de la crise COVID-19, tant en Afrique que dans le monde.

