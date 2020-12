La Banque Africaine De Développement Nomme Simon Mizrahi Directeur P.I. De La Communication Et Des Relations Extérieures (PCER)

La Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/) a le plaisir d’annoncer la nomination de Simon MIZRAHI au poste de Directeur par intérim du Département de la communication et des relations extérieures (PCER), à compter du 16 décembre 2020.

De nationalité britannique, Simon Mizrahi a rejoint la Banque le 10 mai 2009, en tant que chef de la division chargée de la gestion des résultats. Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, il a travaillé pour l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée en France, en tant que Conseiller politique principal, au sein de la Division de l’efficacité de l’aide (2001-2007) puis, en tant qu’Adjoint au responsable de l’efficacité de l’aide (2007-2009). A ce poste, Simon a été l’auteur de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et du Programme d’action d’Accra, deux accords historiques adoptés par 110 pays et organisations dans le monde. Auparavant, Simon a travaillé comme Directeur des services de conseil en développement international (1996 -2001) et comme Directeur pays pour Médecins du Monde, à Kigali (Rwanda) et Managua (Nicaragua), de 1994 à 1996.

Simon est un cadre supérieur chevronné doté de plus de vingt-cinq ans d’expérience en matière de leadership stratégique du développement et des politiques de développement. Il excelle dans des environnements en évolution rapide et sous haute pression et dans l’exécution d’opérations complexes dans des contextes difficiles partout dans le monde. Il possède une vaste expérience dans la direction d’activités stratégiques et est auteur de publications sur des questions essentielles à l’agenda du développement, qui mettent l’accent sur l’impact du développement, le changement climatique et l’efficacité du développement.

Simon occupe actuellement le poste de Directeur chargé de la mise en œuvre, de la gestion des performances et des résultats à la Banque africaine de développement. À ce titre, il supervise des investissements annuels de 10 milliards de dollars sur l’ensemble du continent africain et collabore avec le Conseil d’administration ainsi que les donateurs sur toute la complexité des défis de développement à relever. Au cours de sa carrière, Simon a fait preuve d’une grande capacité de réflexion, de prise de décision stratégique et de production de résultats.

Il est titulaire d’un Master en sciences politiques et en relations internationales de l’Université de Cambridge, Royaume-Uni (1991) et d’un Master en politique, philosophie et économie (PPE) de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po), France (1990).

Evoquant sa nomination, le Président Akinwumi Adesina a déclaré : « Je suis heureux que Simon ait accepté de jouer ce rôle pour apporter un leadership solide et un soutien ferme au département jusqu’à la nomination d’un directeur. Simon est connu pour son efficacité dans l’obtention de résultats et la mise en place de partenariats et de réseaux pour communiquer efficacement et permettre à la Banque d’enregistrer des avancées ».

