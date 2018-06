La Banque Mondiale va allouer 20 milliards de FCFA au Togo en appui au budget exercice 2018

Lomé - La Banque Mondiale va accorder un appui budgétaire de 20 milliards de FCFA au gouvernement togolais dans le cadre de la mobilisation des ressources financières pour le compte de la loi de finance exercice 2018.



L’information a été révélée le mardi 29 mai 2018 par le président de la République, SEM Faure Gnassingbé à la suite de l’entretien qu’il a eu avec une délégation de la Banque Mondiale conduite par son Directeur des opérations pour le Togo, Pierre Laporte.



« La perspective d’un appui budgétaire pour notre pays, de 40 millions de dollars, annoncée par M. Laporte s’inscrit dans la continuité de la qualité de ladite coopération que je salue », a indiqué le Président togolais au sortir de l’audience.



Cet appui financier qu’apporte la BM à l’Etat togolais arrive à un moment très important d’autant plus que face aux difficultés liées à la crise sociopolitique, le gouvernement a du mal à mobiliser les recettes publiques pour atteindre les objectifs fixés par la loi de finances 2018. Une situation qui a même obligé l’exécutif à évoquer une loi de finance rectificative destinée à opérer une coupe de 1% dans le budget 2018.



L’état de la coopération entre la Banque et le Togo ainsi que le processus de mise en œuvre de l’opérationnalisation du MUTAA en Afrique (un projet piloté par le Togo) sont entre autres sujets qui ont également meublé les discussions entre Faure Gnassingbé et Pierre Laporte.



Rappelons que la Banque Mondiale gère une enveloppe de plus de 168 milliards de francs CFA pour le Togo (320 millions de dollars). Ces fonds doivent servir à financer des projets dans les domaines des mines, du social et de l’énergie.