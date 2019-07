La Banque africaine de développement organise un séminaire des Institutions financières de développement du secteur privé à Madagascar

Qui: Banque africaine de développement (www.AfDB.org)

Quoi: Séminaire de la plateforme des institutions financières de développement pour le développement du secteur privé à Madagascar

Où: Centre de conférence international Ivato, salle Emeraude

Quand: 04 juillet 2019, de 09h à 13h00

La Banque africaine de développement organise, pour la première fois, un séminaire de la plateforme des institutions financières de développement (IFD) pour le développement du secteur privé. Cette rencontre aura lieu le 4 juillet 2019 à Antananarivo.

Le séminaire se déroulera de 9h00 à 13h00, au Centre de conférence international Ivato, salle Emeraude. Il constitue la phase pilote de l’initiative des IFD visant à aider les pays en transition à la création d’un environnement favorable au développement du secteur privé. La Banque et les autres institutions financières de développement mèneront des discussions avec les acteurs du secteur privé, sur les conditions d’accroissement des investissements du secteur privé, grâce à une politique de collaboration efficace, sur l’appui aux réformes et des co-investissements entre partenaires. La Banque présentera également ses outils de financement aux acteurs du secteur privé.

En marge du séminaire, des rencontres bilatérales sont prévues pour identifier des projets bancables du secteur privé susceptibles de bénéficier de financements.

Les médias sont invités à la cérémonie d’ouverture du séminaire à partir de 09h00 et les journalistes peuvent exprimer leurs demandes d’interviews

Contact de Press :

Chawki Chahed

Chargé de Communication en chef

Département de la Communication et des Relations extérieures

Banque africaine de développement

Tél : +261337259354

c.chahed@afdb.org

À propos du Groupe de la Banque africaine de développement :

Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. Pour plus d’informations: www.AfDB.org