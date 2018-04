La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds monétaire international (FMI) s’associent po ur renforcer les capacités en matière d’inclusion et de stabilité financières en Afrique

– La BEI et le FMI établissent un nouveau partenariat pour le renforcement des capacités afin de promouvoir l’inclusion et la stabilité financières en Afrique. – La BEI soutiendra les activités de renforcement des capacités du FMI en y contribuant à hauteur de 3 millions d’EUR jusqu’à la fin de 2020. – La BEI et […]

– La BEI et le FMI établissent un nouveau partenariat pour le renforcement des capacités afin de promouvoir l’inclusion et la stabilité financières en...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...