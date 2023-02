La CBT exprime sa solidarité envers le peuple turc suite aux catastrophes qui ont frappé le pays

Le peuple turc a subi un tremblement de terre qui a causé des milliers de morts et des dégâts considérables. Le directeur général de la CBT, M. Issa Batil Orozi, a témoigné que, en raison des liens séculaires et historiques qui unissent le Tchad et la Turquie depuis 1903, il était normal que son institution vienne exprimer sa solidarité et son soutien au peuple turc.



« Dans cet esprit, nous avons demandé à l'ambassadeur d'accepter ce geste symbolique en faveur des victimes du séisme, car la Turquie reste un pays frère et ami », a-t-il affirmé.