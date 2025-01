La CEDEAO officialise le retrait du Mali et engage la procédure de séparation

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a officiellement acté le retrait du Mali de l'organisation et a engagé les procédures de séparation.



Cette décision fait suite à la notification formelle du Mali de son intention de quitter l'organisation sous-régionale.



Dans une correspondance adressée au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, informe que la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, lors de sa 66ème session tenue à Abuja le 15 décembre 2024, a pris acte de la décision du Mali de se retirer.



Conformément à l'article 91 du Traité révisé de la CEDEAO, le Mali cessera d'être membre de la Communauté à compter du 29 janvier 2025.



La Conférence a par conséquent instruit le président de la Commission d'engager les formalités de séparation avec le Mali à partir de cette date. Afin de mener à bien cette séparation, le président Touray propose une réunion des équipes techniques des deux parties pour initier les discussions nécessaires.



La date de cette rencontre sera convenue ultérieurement par concertation.