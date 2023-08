La CEDEAO veut renforcer sa Task Force pour agir rapidement

Le vice-président de la Commission de la CEDEAO, Damtien L. Tchintchibidja, a informé les ambassadeurs des Républiques du Togo, du Bénin, du Sénégal et du Cap Vert, de la mise en œuvre du système d'alerte rapide et d'intervention de la CEDEAO, qui devrait bientôt commencer dans leurs pays, informe la CEDEAO.



L'objectif principal de cette réunion est de charger les ambassadeurs de soutenir leurs États membres respectifs dans la création d'une Task Force nationale, qui travaillera en tandem avec la Commission de la CEDEAO pour créer un centre national.



Ce centre national recevra une aide technique, analytique et opérationnelle du Centre régional d'alerte précoce et d'intervention. Mme Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, a félicité les ambassadeurs d'avoir assisté à la réunion d'information en déclarant que la CEDEAo et ses États membres doivent collaborer pour réussir.



Elle a noté que 11 centres nationaux de la région sont pleinement opérationnels, et travaillent en synergie avec le Centre régional d'alerte rapide basé à Abuja. Compte tenu de la prévalence d'idées fausses sur les objectifs du mécanisme régional d'alerte rapide et de réponse, les ambassadeurs ont vivement exhorté la CEDEAO à élaborer une stratégie et un plan de communication globaux.



Cette stratégie permettrait d'améliorer les connaissances du public et d'assurer la diffusion efficace d'informations exactes sur l'initiative.