La CEEAC franchit une nouvelle étape vers l'intégration économique

Le 19 octobre 2024, les dirigeants de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) ont clôturé ce vendredi leur 25ème sommet ordinaire. Réunis à Sipopo, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté plusieurs décisions majeures pour renforcer l'intégration régionale et relever les défis communs.



La Zone de Libre-Échange au cœur des discussions



L'un des principaux sujets abordés lors de ce sommet a été l'opérationnalisation de la Zone de Libre-Échange de la CEEAC. Les chefs d'État ont adopté des recommandations visant à accélérer la mise en œuvre de cette zone, qui devrait favoriser la circulation des biens et des services, stimuler les échanges commerciaux et favoriser le développement économique de la sous-région.



Les participants ont également discuté de questions cruciales telles que la lutte contre le changement climatique : Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à lutter contre les effets du changement climatique et à promouvoir des pratiques agricoles durables.



Les chefs d'État ont souligné l'importance de renforcer les institutions démocratiques et de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques.



Face à la crise humanitaire qui sévit dans certaines régions de la CEEAC, les dirigeants ont décidé d'organiser une session extraordinaire pour trouver des solutions durables.



Le Tchad présent et actif

Le Tchad, représenté par le Premier ministre, l'Amb Allah-Maye Halina, a joué un rôle actif dans ces discussions. Le pays a souligné l'importance de renforcer la coopération régionale pour faire face aux défis communs et saisir les opportunités offertes par l'intégration économique.



Perspectives d'avenir

La clôture de ce sommet marque une nouvelle étape dans l'intégration régionale de la CEEAC. Les décisions prises lors de cette rencontre devraient permettre à la communauté de renforcer sa cohésion et de jouer un rôle plus important sur la scène internationale.