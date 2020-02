La CEN-SAD satisfait des conditions de transparence de l’élection présidentielle au Togo

Lomé - Le Groupe des observateurs de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) a salué dimanche la transparence du scrutin présidentiel du 22 février au Togo. Les observateurs de la CEN-SAD sont les premiers à donner leur appréciation sur la tenue de l’élection.



Selon le Groupe d’observateurs dirigé par l’ancienne ministre mauritanienne Diye BA, « l’élection présidentielle tenue au Togo le 22 février 2020 s’est déroulée dans des conditions optimales de transparence, d’équité, de crédibilité et de régularité ».



La mission se fonde notamment sur « l’organisation logistique et matérielle très satisfaisante dans les CRV, la facilité dans l’accessibilité des bureaux de vote et la visibilité des listes par les électeurs, le respect des horaires, la motivation et la détermination des électeurs, la présence des délégués de certains candidats dans les bureaux de vote, l’ambiance apaisée du scrutin général dans les centres visités et la remarquable participation des femmes et des jeunes ».



Quelques incidents mineurs comme le mauvais placement de quelques isoloirs ou l’absence de certains délégués de candidats ont été relevés, mais rien qui ne soit de nature à entacher la crédibilité du scrutin, ont-ils fait observer. La délégation a exhorté les partis politiques et les candidats à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux voies légales pour le règlement de tout contentieux électoral éventuel.



Notons que des recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et des autres institutions de la République Togolaise, des acteurs politiques, des leaders d’opinion et acteurs de la société civile togolaise, des partenaires techniques et financiers du Togo et de la CENI.