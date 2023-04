La CNARR a remis de soins médicaux aux rapatriés tchadiens du Soudan

Sous la direction du Secrétaire Permanent de la CNARR, Idriss Mahamat Ali Abdallah Nassour, accompagné de son personnel, une forte mobilisation a été mise en place sous l'égide du ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance pour accueillir les Tchadiens rapatriés du Soudan.



La CNARR, en collaboration avec le Ministère de l'Action sociale et de la Santé, et avec le soutien de l'OIM, a fourni des soins de première urgence aux rapatriés. Ensuite, des bus déployés par la CNARR et l'Action sociale ont permis de ramener les nouveaux arrivants auprès de leur famille.