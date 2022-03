La COSUMAF alerte sur de possibles escroqueries et actes malveillants commis en son nom

La Commission de Surveillance du Marché Financier de lAfrique Centrale (COSUMAF) a été amenée à constater l'existence et la circulation d'un document présentant les résultats d'un appel à candidature erroné, portant sur la « sélection d'un Directeur Sous-Régional » de l'institution.



Ce document met en scène une prise de fonction de ce « Directeur Sous-Régional , incluant des réunions avec la COSUMAF, des autorités nationales du Gabon et du Cameroun et des autorités communautaires qui pourraient être le prétexte à des tentatives d'escroquerie ou d'extorsion de fonds.



Le document, revêtu à tort des logos de la COSUMAF et de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (C.E.E.A.C.) est un faux tout comme le chronogramme de l'installation dudit Directeur sous-régional.



La COSUMAF met en garde le public en général, et les acteurs du marché financier de l'Afrique centrale en particulier sur la gravité de ces comportements qui conduisent à jeter le discrédit sur l'autorité de régulation et sur le marché financier régional.



La COSUMAF invite en conséquence le public et les acteurs du marché à faire preuve de prudence et à dénoncer les auteurs de ces actes malveillants.