La COSUMAF met en garde contre la diffusion de données non fiables sur la gestion d'actifs

La Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) porte à la connaissance du public et des acteurs du marché, la publication, le 18 janvier 2024, dans divers articles de presse, et en particulier dans le journal en ligne Financial Afrik, de « données officielles » qui établissent un classement 2023 des sociétés de gestion d’Organisme de Placement Collectif, en se basant sur les encours de leurs actifs, à savoir les produits de gestion collective et de gestion sous mandat.