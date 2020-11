La COVID-19 et la transition énergétique sont les déterminants les plus importants des perspectives de l’indu strie africaine

La COVID-19 est sans aucun doute le plus gros choc de l’histoire du secteur pétrolier et gazier ; L’effondrement de la demande a fait disparaître des investissements de 690 milliards de dollars ; L’impact de la transition énergétique sur les perspectives de demande à long terme met en évidence les perspectives d’allocation du capital et […]

La COVID-19 est sans aucun doute le plus gros choc de l’histoire du secteur pétrolier et gazier ; L’effondrement ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...