La Camerounaise Jessy Bityeki est nomminée pour le prix Anzishaau Temple de la Renommée en tant qu'entrepreneur modèle ayant débuté à l'âge de 24 ans

Le prix Anzisha (www.AnzishaPrize.org), un partenariat avec L'Académie de Leadership Africaine et la Mastercard Foundation, célèbre le parcours d'entrepreneurs émérites dans le cadre de la création de la nouvelle liste du Temple de la Renommée. L'entrepreneuse camerounaise Jessy Bityeki a été nomminée comme l'une des dix entrepreneurs africains pour le prix Anzishaau au Temple de la Renommée qui met en lumière les transitions réussies vers l'entreprenariat avant l'âge de 25 ans.

Le Temple de la Renommée présente un groupe diversifié de cinq femmes et cinq hommes entrepreneurs dont la transition du lycée ou de l'université vers l'entrepreneuriat démontre l'importance de démarrer tôt pour façonner une carrière d'entrepreneur. Les lauréats au Temple de la Renommée sont des entrepreneurs de divers secteurs et représentent six pays africains, dont l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya, la Zambie, le Cameroun et l'Égypte. Leurs expériences de réussites et de triomphes sont une source d'inspiration et un point de référence pour les jeunes Africains.

Au cours de la dernière décennie, la célébration du prix Anzisha a soutenu et célébré les jeunes entrepreneurs et nous porte à croire que les transitions réussies entre l'école et l'entrepreneuriat sont sous-investies. Les noms figurant sur cette liste illustrent le fait que le jury du prix Anzisha est depuis longtemps convaincu que davantage de jeunes devraient opter pour l'esprit entrepreneurial afin de contribuer à réduire le chômage des jeunes sur le continent. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais ceux qui sont intéressés doivent être encouragés et soutenus dans leur ambition.

« Alors que le taux de chômage des jeunes augmente et que les jeunes se battent pour trouver un emploi rémunéré, nous voulons ouvrir un dialogue sur le soutien nécessaire aux jeunes pour faire de l'entrepreneuriat un choix de carrière. Les éducateurs, les parents, les investisseurs et les décideurs politiques ont le pouvoir d'influencer les décisions des jeunes pour qu'ils considèrent l'entrepreneuriat comme une option », déclare Melissa Mbazo - Ekpenyong, directrice adjointe du Prix Anzisha.

À l'âge de 24 ans, Jessy Bityeki a lancé sa première entreprise, Queen Services - une société qui vendait des équipements de télécommunication. Douze ans plus tard, elle transforme Queen Services en Vox Pop, une agence de marketing numérique qui aide les petites entreprises à faire accroître la visibilité de leur marque. Influencée par le fait de voir son père gérer plusieurs entreprises, elle savait que devenir entrepreneur était son « destin ». «Ma mère n'y croyait pas Elle voulait m'emmener au village pour consulter les anciens. Pour elle, le chemin était le suivant : obtenir mon diplôme et trouver un bon emploi. J'ai fait les deux et j'étais encore ennuyée et insatisfaite», dit-elle.

Aux côtés de Jessy Bityeki, on trouve d'autres entrepreneurs remarquables comme Temitope Ogunsemo, Rapelang Rabana et Wandile Zondo. Leurs histoires collectives de transition vers l'entrepreneuriat mettent en lumière ce que signifie le fait de renoncer aux options de carrière traditionnelles.

« Notre intention est de présenter chaque année dix entrepreneurs africains dont les parcours montrent la transition vers l'entreprenariat. Nous ne cherchons pas seulement à offrir un parcours entrepreneurial prestigieux, mais plutôt un parcours fait de défis et de réussites afin de dessiner un tableau plus complet de ce que signifie et de ce qu'il faut pour être un entrepreneur sur le continent », commente Didi Onwu, chargé de communication et de relations avec les parties prenantes, qui a travaillé à la création de la liste.

Alors que les arguments en faveur du choix d'une carrière traditionnelle par les jeunes ont créé une compréhension monolithique de la réussite, l'esprit d'entreprise offre une contre-pensée qui démontre que la réussite peut être atteinte dès le plus jeune âge.

Temple de la Renommée de 2020:

Jessy Bityeki

Jessy Bityeki a suivi la voie traditionnelle qui consiste à aller à l'université et à trouver un emploi dans une entreprise. Mais à l'âge de 24 ans, elle a décidé que la création de son entreprise était plus intéressante.

Mutoba Ngoma

À l'âge de 21 ans, après avoir obtenu son diplôme universitaire, Mutoba Ngoma a effectué un saut dans l'inconnu en devenant entrepreneur. Inspiré par un documentaire, il a pu se plonger dans le secteur de l'énergie et construire les industries Tapera.

Temitope Ogunsemo

Du soutien à l'investissement monétaire, les idées entrepreneuriales de Temitope ont d'abord été défendues par la famille, faisant de sa transition de l'université à l'entreprenariat un effort familial.

Njeri Rionge

Njeri Rionge a passé ses journées d'école primaire à vendre des légumes sur l'un des marchés les plus fréquentés de Nairobi. Quelles compétences entrepreneuriales a-t-elle maîtrisées pour devenir l'entrepreneuse en série qu'elle est aujourd'hui ?

Wandile Zondo

Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Wandile Zondo s'est aventuré dans le monde de l'entrepreneuriat. Ayant pour vision de révolutionner le streetwear des townships, il a créé Thesis Lifestyle.

Rapelang Rabana

En dernière année d'université, Rapelang Rabana a eu un avant-goût du monde de l'entreprise en créant une entreprise avec des amis. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première fois qu'elle créait une entreprise, car elle avait déjà remis en question le cheminement classique pour obtenir un emploi.

Musa Kalenga

Alors que la plupart des étudiants s'efforçaient à obtenir de bonnes notes à l'université, Musa et ses amis essayaient de développer des idées qui feraient d'eux leurs propres patrons. Comment un étudiant dynamique a-t-il réussi à catalyser son amour des affaires à l'âge de 20 ans?

Baratang Miya

L'entrepreneuse Sud-Africain Baratang Miya s'est lanceédans l'entreprenariat à l'âge de 14 ans. De nombreuses années plus tard, elle incite les jeunes femmes et les jeunes filles à appréhender la technologie autrement.

Ntuthuko Shezi

En tant qu'élève de l'école primaire, Nthuthuko Shezi était déjà un entrepreneur et à l'âge de 21 ans, il avait lancé sa première entreprise. Aujourd'hui, avec son entreprise classée numéro 14 et en évolution, cet entrepreneur en série nous explique comment le fait de commencer tôt peut mener à de multiples succès.

Dina el Mofty

Après avoir obtenu son diplôme universitaire à l'âge de 24 ans, l'entrepreneuse égyptienne Dina el Mofty avait pour mission de faire quelque chose d'important. C'est pour cette raison qu'elle a créé sa propre entreprise, Injaz Egypt.

Découvrez tous les profils sur https://Anzishaprize.org/hall-of-fame

