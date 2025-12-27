









AFRIQUE La Chambre africaine de l'énergie et ccCASH s'associent pour apporter directement aux ménages africains des financements liés au climat

Alwihda Info | Par AEC - 28 Décembre 2025



Ce partenariat lance une monnaie panafricaine dédiée à la cuisine propre, qui permet d'apporter directement aux ménages des financements liés au climat et d'accélérer l'adoption de solutions de cuisson durables.







La Chambre africaine de l'énergie (AEC) a signé un protocole d'accord avec (B)energy, développeur de l'initiative ccCASH, afin de mettre en place un mécanisme continental de financement de la cuisine propre. Cette collaboration marque une étape importante vers la participation active des ménages à la transition énergétique en Afrique.





L'Afrique est confrontée à un défi énergétique majeur : plus de 200 millions de ménages dépendent encore de combustibles polluants tels que le bois de chauffage, le charbon de bois et le kérosène. Malgré les progrès réalisés dans le domaine des programmes de cuisinières propres, leur adoption a été freinée par la faiblesse des incitations, l'accès limité au financement climatique et la fragmentation des structures d'investissement.





Dans le cadre du protocole d'accord, l'AEC et (B)energy positionneront ccCASH comme une monnaie continentale pour la cuisine propre, récompensant directement les ménages pour les résultats vérifiés en matière de climat, de santé et de société obtenus grâce aux technologies de cuisine propres. En allant au-delà de la certification carbone basée sur des projets, ce modèle canalise les financements directement vers les utilisateurs, créant ainsi un impact tangible et immédiat au niveau des ménages.





La plateforme ccCASH fournit une infrastructure numérique partagée pour le suivi, la déclaration et la vérification des réductions d'émissions et des avantages sociaux connexes pour diverses technologies, notamment le biogaz, le GPL, l'éthanol et les solutions de cuisson électriques. Sa conception technologiquement neutre garantit l'échelle, l'inclusion et l'accès équitable pour les ménages, les petits fournisseurs de technologies et les entreprises de services souvent exclus des marchés traditionnels du carbone.





Grâce à ce partenariat, l'AEC défendra ccCASH comme une initiative phare à travers son réseau panafricain, en menant des actions de sensibilisation de haut niveau, en assurant sa visibilité et en l'alignant sur les stratégies nationales en matière de transition énergétique, de climat et de cuisson propre. ccCASH dirigera le développement de la plateforme, la mise en œuvre technique et la collaboration avec les gouvernements, les partenaires de développement et le secteur privé.





« La cuisson propre n'est pas seulement un défi technologique, c'est aussi un défi en termes de revenus, d'incitations et de financement », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC. « ccCASH offre une voie évolutive, impulsée par l'Afrique, pour mobiliser des financements climatiques tout en générant des avantages sociaux, économiques et climatiques mesurables. Ce partenariat démontre notre engagement en faveur de solutions pratiques et à fort impact qui améliorent les moyens de subsistance à travers le continent. »





« Le partenariat avec l'African Energy Chamber est un moment décisif pour ccCASH », a déclaré Katrin Puetz, PDG de (B)energy. « Il nous offre une plateforme pour développer une nouvelle mentalité dans le secteur de la cuisine propre tout en réunissant les entreprises énergétiques et minières, les gouvernements et les partenaires de développement. »





En regroupant les impacts vérifiés au niveau des ménages, ccCASH soutient les engagements climatiques des gouvernements, y compris les contributions déterminées au niveau national, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour les investissements du secteur privé, la participation ESG et le financement climatique hautement intégré et conforme à l'article 6. Le protocole d'accord représente une vision commune visant à établir ccCASH comme un mécanisme à long terme à l'échelle du continent, accélérant l'adoption de la cuisine propre, renforçant les écosystèmes de services et offrant des avantages économiques et environnementaux inclusifs à travers l'Afrique.





Début 2026, l'AEC et (B)energy organiseront un webinaire de haut niveau invitant les entreprises, les investisseurs, les partenaires de développement et les gouvernements à s'engager activement dans le ccCASH. La session présentera des pistes concrètes pour participer à des projets pilotes, à des co-investissements et à des déploiements nationaux, positionnant le ccCASH comme un point d'entrée pratique pour la RSE, l'ESG et le financement climatique hautement intègre directement lié à l'impact sur les ménages à travers l'Afrique.





