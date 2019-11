La Chambre africaine de l'énergie et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole l'(Opep) discutent d’une coopération technique à Abu Dhabi International Exhibition & Conference (ADIPEC)

une équipe de la Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org/) menée par son président Nj Ayuk a rencontré le Secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) S.E. Mohammed Sanusi Barkindo aujourd'hui à Abou Dhabi. Les deux parties ont discuté du partage des meilleures pratiques de l'industrie et de la coopération technique avec les nouveaux producteurs de pétrole africains et les producteurs à venir.

Compte tenu du nombre croissant de producteurs africains ayant adhéré à l'Opep et du ferme soutien des pays africains non membres de l'Opep à la Déclaration de coopération, les deux parties se sont accordées sur l'opportunité de renforcer le dialogue technique entre l'Opep et l'Afrique.

Afin de renforcer l’engagement de l’Opep avec les nouveaux producteurs et les producteurs à venir, la Chambre participera à l’organisation d’un atelier technique de l’Opep à Dakar au début de 2020, qui sera ouvert aux techniciens régionaux des ministères et des sociétés pétrolières nationales. « À mesure que l'Opep se développe, il est important d'ouvrir ses réunions techniques et ses ateliers aux pays non membres qui pourraient éventuellement rejoindre l'Organisation », a expliqué Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie et PDG du Centurion Law Group.

S.E. Mohammed Sanusi Barkindo a salué le caractère opportun de cette initiative, insistant sur le fait qu'il est maintenant temps que des pays comme le Sénégal s'engagent aux côtés de l'Opep et de l'industrie pétrolière mondiale. « Ces ateliers techniques peuvent établir un cadre pour le partage à long terme des meilleures pratiques de l'industrie pour les nouveaux producteurs africains. En fin de compte, ils profitent au développement d’industries transparentes et durables. C’est bon pour l’Afrique et les Africains. »

