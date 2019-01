La Chambre africaine de l’énergie et l’industrie pétrolière félicitent le gouvernement de la Guinée équatoriale pour la mise en place d’un guichet unique

JOHANNESBURG, Afrique du Sud -- La Chambre africaine de l’énergie se félicite de l’amélioration du climat des affaires de la Guinée équatoriale grâce à la création d’un guichet unique pour la création d’entreprises dans le pays.



« La mise en place du guichet unique de la Guinée équatoriale permet aux entreprises de s’installer dans le pays en une semaine seulement, ce qui place le pays au même niveau que les normes mondiales, » a déclaré NJ Ayuk, Président de la Chambre. « Pour la Chambre africaine de l'énergie et l'industrie pétrolière, il est important d'encourager les hommes et les femmes qui trouvent des opportunités, ont des idées de services innovants et de produits qui répondent àla demande du marché, ceux qui ont le courage de déployer des capitaux, d'accepter les risques et de les concrétiser. »



Bien que la Guinée équatoriale bénéficie d’une infrastructure relativement bonne, les investisseurs ont toujours été timides de s’implanter dans le pays en raison de sa bureaucratie excessive et de sa réglementation parfois considérée comme étant défavorable aux entreprises.



Le gouvernement reconnait qu’il a pour tâche immense de créer un environnement propice au succès des investisseurs et des petites et moyennes entreprises. La volonté constante du gouvernement de mettre en œuvre des réglementations commerciales saines et efficaces sera essentielle à l'entrepreneuriat et à la prospérité du secteur privé.



Le Président Obiang Nguema Mbasogo avait personnellement plaidé en faveur de réformes plus rigoureuses du climat des affaires dans le pays au cours des dernières années, en particulier dans le cadre du Plan de développement économique national : Horizon 2020.



La Chambre adresse ses félicitations sincères au ministère des Finances, de l'Économie et du Plan de la Guinée équatoriale pour avoir pris des mesures positives en vue de réformer son environnement des affaires à l'approche de son Année de l'énergie, qui accueillera une série de roadshows mondiaux et de sommets internationaux organisés par Malabo, et qui devraient attirer des milliards d’investissements dans le pays. Cette année verra par ailleurs aussi se dérouler la 3èmeConférence économique nationale.



Dans le cadre du programme Année de l'énergie, la Guinée équatoriale accueillera du 1erau 5 avril le Congrès et l'exposition APPO Cape VII, organisé par Africa Oil & Power, et le 5èmesommet du Forum des pays exportateurs de gaz, qui se tiendra en novembre et sera le premier àse dérouler sur le continent africain.