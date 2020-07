La Chambre africaine de l'énergie lance un nouveau portail pour l'emploi et promet de stimuler le contenu local

Afin de maximiser les économies d'emplois locaux et d'aider à la reprise des marchés africains de l'énergie après la crise de Covid-19, la Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) et ses partenaires ont lancé un portail d'emplois gratuit pour la main-d'œuvre africaine formée et qualifiée. La plate-forme collaborative est accessible à l'adresse www.EnergyChamber.org/jobs et relaie les dernières opportunités d'emploi pour les Africains sur les marchés de l'énergie du continent.

La plateforme aidera les entreprises locales et internationales à attirer des talents locaux parmi 30 compétences différentes dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie et des énergies renouvelables. Toutes les sociétés énergétiques opérant en Afrique peuvent publier gratuitement leurs offres d'emploi, qui seront relayées sur la plate-forme et via les canaux de communication de la Chambre après approbation par l'administrateur et l'équipe de la Chambre. Le portail emplois sera opéré et maintenu par la Chambre africaine de l'énergie afin d'éviter toute fraude et garantir la crédibilité des offres disponibles.

« Le contenu local a toujours été la priorité numéro un de la Chambre africaine de l'énergie lorsqu'elle plaide pour une industrie de l'énergie qui bénéficie aux Africains et construit des modèles commerciaux vraiment durables. Avec cette nouvelle plateforme, nous éliminons de nombreuses barrières à l'entrée mises sur le marché du travail par des agences de recrutement coûteuses. Cette initiative de la Chambre n'a aucun but lucratif et nous encourageons toutes les entreprises africaines et internationales à travailler avec nous pour stimuler la création d'emplois locaux afin de soutenir la reprise de notre industrie et de construire une véritable durabilité », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.

La Chambre africaine de l'énergie encourage toutes les entreprises à la recherche de talents africains dans le secteur de l'énergie à soumettre leurs offres d'emploi directement en ligne via la plateforme. Toutes les demandes ou requêtes liées au portal peuvent être adressées à jobs@energychamber.org.