La Chambre africaine de l'énergie nomme le fondateur et président d’APO Group, Nicolas Pompigne-Mognard, au sein de son comité consultatif

APO Group (www.APO-opa.com), le leader panafricain de la communication et du conseil aux entreprises, a le plaisir de confirmer que son fondateur et président, Nicolas Pompigne-Mognard, a été nommé au sein du comité consultatif de la Chambre africaine de l'énergie.

La Chambre africaine de l'énergie (AEC) (www.EnergyChamber.org) collabore avec des partenaires africains et internationaux à travers les gouvernements et le secteur privé, dans tous les domaines du secteur de l’énergie. Les partenaires et les membres de la Chambre africaine de l’énergie ont le pouvoir de façonner l’avenir énergétique de l’Afrique en promouvant la croissance, en façonnant les politiques et en fournissant un leadership et des conseils dans un secteur de l’énergie à forte croissance.

Le conseil consultatif de l'AEC est composé de PDG, fondateurs et autres personnalités de premier plan au sein d'éminentes sociétés énergétiques actives en Afrique. Parmi les membres du conseil consultatif se trouve notamment le Prince Arthur Eze, président exécutif d'Atlas Oranto, H. Daniel Hogan, directeur général de LUKOIL International, et René Awambeng, responsable mondial des relations clients d'Afreximbank.

Nicolas Pompigne-Mognard a fondé APO Group en 2007 et apporte au conseil consultatif de l'AEC ses connaissances et son expertise étendues provenant de divers secteurs d’activités à travers l'Afrique. En tant que PDG d’APO Group, Nicolas a conseillé des centaines de sociétés multinationales qui investissent et font des affaires en Afrique. Nicolas et APO Group partagent l’engagement de l’AEC à faire du secteur de l’énergie un vecteur d’emploi, de durabilité et de prospérité pour tous les Africains.

Nicolas est également membre du conseil consultatif de l'Africa Hotel Investment Forum (AHIF), la plus importante conférence sur l'investissement hôtelier en Afrique, et de l'EurAfrican Forum, une plateforme orientée vers l'action qui vise à favoriser une collaboration plus forte entre l'Europe et l'Afrique.

« Nicolas possède une vaste expérience en matière de conseil en technologie, communication et gestion des entreprises en Afrique », a déclaré le Président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, NJ Ayuk. « Ses connaissances et son expertise seront extrêmement précieuses pour le secteur de l'énergie à travers le continent. »

« L'industrie de l'énergie en Afrique connaît une croissance rapide, mais elle fait également face à un ensemble de défis spécifiques », a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group. « Grâce à la création d'APO Group, j'ai contribué à stimuler l'innovation, attirer les investissements et favoriser les collaborations dans de nombreuses industries en Afrique, de la technologie à la logistique; du sport au tourisme. Rejoindre le conseil consultatif de la Chambre africaine de l'énergie est le moyen idéal pour moi de soutenir l'industrie de l'énergie de la même manière. »

