La Chambre africaine de l’énergie prévoit une augmentation de la monétisation du gaz dans ses dernières Pe rspectives pour 2021

Dans ses dernières Perspectives énergétiques pour l’Afrique 2021 (Africa Energy Outlook 2021) publiées plus tôt cette semaine, la Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org/) prévoit une augmentation de la monétisation du gaz à travers le continent grâce au besoin de décarbonisation et d’industrialisation. La Chambre africaine de l’énergie a notamment constaté que, bien… Read more on […]

Dans ses dernières Perspectives énergétiques pour l’Afri...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...