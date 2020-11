La Chambre africaine de l'énergie réunira les acteurs de l'industrie au sein de la région CEMAC avant la reprise de 2021

Pour marquer le lancement de ses dernières Perspectives énergétiques en Afrique 2021 (Africa Energy Outlook 2021), la Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) organisera un Power Breakfast à Malabo le mercredi 25 novembre. L'événement rassemblera tous les partenaires de la Chambre et les parties prenantes de l'industrie en Guinée équatoriale, alors que le marché s'engage sur la voie de la reprise en 2021.

L'événement sera ouvert par S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, et bénéficiera de la présence d'acteurs de premier plan tels qu'Antonio Oburu Ondó, directeur général de la compagnie pétrolière nationale GEPetrol, et Leoncio Amada NZE, PDG d'APEX Industries et président de la Région CEMAC à la Chambre. Ensemble, ils seront rejoints par des dirigeants de premier plan du secteur de Marathon Oil Corp, d'ExxonMobil, de la Banque nationale de Guinée équatoriale (BANGE) et de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), ainsi que des acteurs locaux de l'industrie.

Les participants chercheront notamment des moyens de travailler ensemble pour assurer une forte reprise en 2021 et répondre aux principales préoccupations qui continuent d'affecter les investissements dans la région, notamment en ce qui concerne les cadres réglementaires. Tout aussi important, la discussion visera à mettre en évidence la résilience du secteur pétrolier de la Guinée équatoriale pendant la pandémie Covid-19 et les crises historiques de 2020, et se concentrera sur les projets et initiatives clés qui ramèneront l'industrie sur des pieds solides, en particulier le gaz naturel et les infrastructures énergétique.

« La Guinée équatoriale a toujours été un chef de file du secteur pétrolier et gazier en Afrique centrale et à travers le continent dans son ensemble. Bien que nous n’ayons pas été épargnés par les chocs et les crises profonds auxquels notre industrie a été confrontée en 2020, nous pensons que l’expérience du pays soutiendra sa reprise, » a déclaré Leoncio Amada NZE, président de la région CEMAC à la Chambre africaine de l'énergie.

« Les dernières Perspectives de la Chambre pour 2021 appellent à un dialogue plus fort sur des questions clés telles que les réformes politiques et fiscales, et à une adoption plus forte du gaz dans les économies africaines. La Guinée équatoriale, ses entreprises et ses entrepreneurs sont bien placés pour diriger et profiter de ces développements », a conclu Leoncio Amada NZE,

Le Power Breakfast aura lieu à l'hôtel Colinas de Malabo à partir de 8h00. Les participants intéressés peuvent s'inscrire en envoyant un rsvp à partners@energychamber.org.

