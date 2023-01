La Chine défend une plus grande représentativité de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU

M. Qin a souligné la nécessité de donner une voix plus importante à l'Afrique dans les décisions importantes prises par les organisations internationales. Il a également fait remarquer que l'Afrique est riche en ressources naturelles et a un grand potentiel économique et que cela devrait être pris en compte lors de la prise de décisions internationales.



Il a également déclaré que la Chine soutient les efforts de l'Afrique pour améliorer sa participation dans les décisions internationales et que la Chine est prête à travailler en étroite collaboration avec les pays africains pour atteindre cet objectif. Il a souligné que la Chine est un partenaire important de l'Afrique et qu'elle continue à investir dans le continent pour soutenir son développement économique et social.



Enfin, il a rappelé que la Chine et l'Afrique ont une longue histoire de coopération et qu'elle continuera à renforcer cette coopération pour le bénéfice mutuel des deux parties.