La Chine prône le dialogue au Niger : « Le président Bazoum est un ami »

La Chine suit attentivement l'évolution de la situation au Niger, et se préoccupe grandement de la sécurité de ses ressortissants et de ses institutions, présents dans ce pays, selon une réaction du porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'ambassade chinoise au Niger, a émis une alerte de sécurité pour rappeler aux ressortissants et aux institutions chinoises au Niger, de prendre des précautions supplémentaires et de se préparer à réagir en cas d'urgence.



Dans un souci de protection et d'assistance consulaires en temps utile, le ministère des Affaires étrangères et la mission chinoise au Niger resteront en contact étroit avec les ressortissants et les institutions chinoises présentes dans le pays. Ils mettront tout en œuvre pour garantir leur sécurité et la protection de leurs biens.



En réponse aux remarques pertinentes de l'ONU et de la CEDEAO, la Chine réaffirme son amitié avec le président Mohamed Bazoum, selon le ministère des Affaires étrangères. Elle exprime l'espoir que sa sécurité personnelle est assurée et appelle toutes les parties concernées au Niger à privilégier les intérêts fondamentaux de la nation et du peuple.



La Chine encourage un règlement pacifique des différends par le dialogue, dans le but de rétablir rapidement l'ordre normal et de maintenir la stabilité et le développement du pays. La Chine croit fermement que le Niger et les autres pays de la région possèdent la sagesse et les capacités nécessaires pour trouver une solution politique à la situation actuelle.



La résolution pacifique des problèmes est essentielle pour assurer un avenir stable et prospère pour la nation et sa population.