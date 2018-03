La Chine suspend les subventions et retire la licence à des compagnies impliquées dans des activités de pê che illégale en Afrique de l’Ouest

Le ministère chinois de l’agriculture (MoA) a gelé les subventions de trois compagnies chinoises impliquées dans des activités de pêche Illicite, Non déclarée et Non réglementée (INN) en Afrique de l’Ouest. Ces mesures illustrent une fermeté de plus en plus grande des autorités chinoises envers les navires battant pavillon chinois qui sont impliqués dans une […]

