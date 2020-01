La Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) annonce l’organisation d’une Table ronde à Brazzaville pour développer le secteur des routes et des transports

Le Secrétariat général de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) (http://www.CEEAC-ECCAS.org/) les gouvernements de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République Démocratique du Congo (RDC) et de la République du Tchad organisent le 19 mars 2020, à Brazzaville (Congo), une Table ronde dans l’optique de financer 3 projets d’infrastructures de transport phare, subdivisés en 12 sous-projets qui devront être réalisés entre 2020 et 2029.

« Pour asseoir les bases d’un développement durable et d’une intégration régionale réussie, l’Afrique centrale se doit de relever de nombreux défis parmi lesquels celui de construire un réseau de transport multimodal au service de la circulation des personnes et des biens », estimé le secrétaire général de la CEEAC, Ahmad Allam-mi.

Organisée avec le soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD) sous le haut patronage du Chef de l’État congolais, Denis Sassou-Nguesso, cette table ronde vise à mobiliser 2,5 milliards d’euros pour une première phase d’investissements prioritaires (PIP 2020-2024) à des fins de poursuivre les efforts fournis par les pays membres de la sous-région, véritable carrefour des principaux échanges commerciaux du continent, pour développer les routes et les transports.

Malgré d’importants progrès enregistrés ces dernières années, l’Afrique centrale arrive toujours grande dernière au classement des pays africains les mieux équipés en infrastructures routières (à peine 8% du réseau routier total). Même résultat en ce qui concerne le bitumage des routes : seulement 2,2% des axes routiers sont goudronnés dans la sous-région.

A des fins d’accélérer l’intégration régionale en zone CEEAC et de dynamiser la croissance dans cette région particulièrement riche en ressources naturelles, pétrolières et minières, les organisateurs ont ciblé 3 projets d’infrastructure phares qu’ils présenteront aux bailleurs de Brazzaville, en mars prochain.

Parmi ces projets figurent la construction du pont route-rail entre Kinshasa (RDC) et Brazzaville (Congo), la construction et la réhabilitation de la route Ouesso/Bangui/N’Djamena, maillon manquant du corridor routier transafricain Pointe Noire/Brazzaville/Ouesso/ Bangui et Ndjamena ; ainsi que des travaux d’aménagement fluvial, de mise à niveau de ports existants, de construction de nouveaux ports et d’aménagement de points d’accostage sur le fleuve Oubangui et ses affluents.

A noter que cette table ronde sera également l’occasion pour ses organisateurs de passer en revue le Plan directeur consensuel des Transports en Afrique centrale (PDCT-AC) et d’en mesurer l’impact depuis son lancement, en 2004, par les états membres de l’Afrique centrale pour connecter entre elles les 11 capitales de la zone CEEAC.

A propos de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) :

La CEEAC (http://www.CEEAC-ECCAS.org/) est une organisation internationale créée le 18 octobre 1983 à Libreville (Gabon) pour le développement économique, social et culturel de l’Afrique en vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun.

La CEEAC découle du Plan d’action de Lagos d’avril 1980 et compte 11 pays dont : l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Équatoriale, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe ainsi que le Tchad. Elle a une superficie de 6.667. 087 km² pour une population estimée à 187 millions d’habitants. (Chiffres 2017).