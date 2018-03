La Côte d’Ivoire abrite la première plateforme d’information sur la VIH en Afrique francophone

La plateforme d’information dénommée « Situation Room » permettra aux autorités sanitaires de la Côte d’Ivoire d’avoir accès à de meilleures cartes visuelles et données plus complètes sur le VIH. Ce nouvel outil de données, crée par l’ONUSIDA en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, a été réalisé grâce au […]

