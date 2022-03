La Côte d'Ivoire construit une unité flottante pour produire de l'électricité

Selon le directeur général de Côte d'Ivoire Énergies, Noumory Sidibé, cette unité qualifiée de centrale réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité.



« Les travaux avancent très bien. Depuis deux semaines, les équipes de la société Karpower, en liaison avec les équipes de Côte d'Ivoire Énergies et de CIE, ont commencé à faire des pylônes, à construire toutes les infrastructures nécessaires pour le raccordement du bateau », s’est félicité Noumory Sidibé, le mercredi 23 mars 2022.



D'après le directeur général de Côte d'Ivoire Énergies, les travaux de raccordement au réseau national vont se poursuivre pendant environ trois semaines et cela permettra de fournir de l'énergie au profit de l'ensemble des consommateurs ivoiriens.



Cette unité flottante, dont la fin des travaux de raccordement et l'entrée en service sont prévues pour mi-avril prochain, permettra à la Côte d'Ivoire de faire face aux aléas qui pourraient survenir dans l'exploitation du réseau.



L’énergie produite sera évacuée, à travers une ligne de 225 KV d’environ 800m raccordée au poste 225 d’Azito qui a une puissance actuelle installée de 441 MW.



Sa mise en service combinée à la fin des travaux d'extension de la centrale d'Azito (avec la centrale électrique au gaz naturel) permettra d'accroître la puissance installée sur le réseau national de 380 nouveaux MW.



Grâce aux nombreux efforts d’investissements du gouvernement depuis 2011 dans les infrastructures énergétiques, la capacité de production en électricité du pays a augmenté de 60 % entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 MW.



Aujourd’hui, plus de 80% des zones habitées sont électrifiées et près de 92% de concitoyens ont accès à l’électricité.