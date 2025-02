La Côte d'Ivoire solidaire : Des transferts monétaires pour les ménages vulnérables

Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, a lancé une initiative importante en faveur des ménages déguerpis des communes de Yopougon et d'Attécoubé. En effet, le mardi 28 janvier 2025, la ministre Myss Belmonde Dogo a procédé au lancement des premiers transferts monétaires destinés à ces familles, marquant ainsi une nouvelle étape dans la politique sociale du pays.





Un programme d'accompagnement





Cette action s'inscrit dans le cadre du programme des Filets Sociaux Productifs, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Les ménages déguerpis, souvent confrontés à des difficultés économiques importantes, bénéficieront ainsi d'un soutien financier régulier. Outre ces transferts monétaires, le gouvernement prévoit également d'accompagner ces familles à travers des formations sur les pratiques familiales essentielles, leur permettant ainsi de renforcer leur autonomie.





Une reconnaissance pour les bénéficiaires





Les bénéficiaires de ce programme ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement pour cette initiative. Ils ont souligné que ces transferts monétaires leur permettront de faire face à leurs besoins essentiels et de reconstruire leur vie.





Un engagement fort du gouvernement





Cette mesure témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien à lutter contre la pauvreté et à promouvoir la cohésion sociale. En intégrant les ménages déguerpis dans le programme des Filets Sociaux Productifs, le gouvernement démontre sa volonté de prendre en compte les plus vulnérables et de les accompagner dans leurs difficultés.