La Côte d'Ivoire va aménager un périmètre rizicole pour renforcer l’autosuffisance alimentaire

La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a octroyé à la Côte d’Ivoire 5 milliards de FCFA, pour le financement partiel du projet de construction d’une digue de retenue d’eau et l’aménagement du périmètre en aval et de l’installation d’un champ solaire, pour le pompage et l’irrigation de parcelles rizicoles sur le site de Sangola, à M’Bengué (Nord du pays).



L’objectif de ce projet, selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui l'a annoncé à la fin du Conseil des ministres le mercredi 30 mars 2022 à Abidjan, est de contribuer à l’augmentation de la production locale de riz dans la perspective de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et de la réduction de la pauvreté en milieu rural.



''Il vise, plus spécifiquement, à mobiliser les eaux de ruissellement en vue d’améliorer les conditions de production de semence dans la région du Poro, à augmenter la disponibilité des semences de riz certifiées dans la zone du projet par l’amélioration des rendements et à accroître substantiellement les revenus des producteurs bénéficiaires'', a relevé Amadou Coulibaly, par ailleurs ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie.