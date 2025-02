La Croix-Rouge du Tchad vient en aide aux sinistrés de Massaguet

Les bénéficiaires ont reçu des kits de secours comprenant des couvertures, des seaux d'eau, des nattes, du savon, des détergents, etc. Cette distribution ciblée, effectuée dans neuf quartiers, vise à soutenir les populations les plus vulnérables et à leur redonner espoir après cette catastrophe naturelle.



Lors de son allocution, le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, M. Lalmdjim Narcisse, a souligné que les kits distribués contiennent des biens essentiels pour répondre aux besoins immédiats des familles affectées. Il a assuré que cette opération se déroule de manière équitable, transparente et dans le respect de la dignité des bénéficiaires.



Toutefois, M. Lalmdjim a rappelé que les inondations ont gravement affecté les communautés, laissant des milliers de personnes en détresse. Il a profité de cette occasion pour encourager les volontaires de la Croix-Rouge, qui continuent d’apporter leur soutien aux victimes des catastrophes naturelles, tout en remerciant l'ambassade d'Allemagne pour son appui constant. Il a également précisé que, bien que cette initiative ait débuté à Massaguet, elle concerne aussi les régions de Hadjer Lamis, Borkou, Barh El Gazel et Mandoul.