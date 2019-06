La FIFA et l’Agence française de Développement signent un accord de coopération pour promouvoir le football féminin et développer le sport scolaire en Afrique

La FIFA et l’Agence française de Développement (AFD) ont signé aujourd’hui un accord de partenariat, trois jours avant le lancement de la Coupe du Monde féminine en France, pour faire du football un vecteur d’éducation, de développement et de changement social et de créer des projets à impact positif dans la société grâce au football. […]

La FIFA et l’Agence française de Développement (AFD) ont signé aujourd’hui un accord de partenariat, trois jours avant le...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...