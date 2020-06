La Fondation Merck et 18 Premières Dames Africaines répondent à la pandémie due au Coronavirus dans quatre domaines principaux

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne a couru pour répondre à la pandémie due au Coronavirus en partenariat avec 18 Premières Dames Africaines, Ministères de la Santé, de l'Information et de l'Education, axées sur quatre domaines principaux :

1- Soutien Communautaire : la Fondation Merck s'associe aux Premières Dames Africaines pour soutenir les moyens de subsistance de milliers de femmes et de travailleurs occasionnels affectés par le confinement due au coronavirus

2 - Renforcement des Capacités des Soins de Santé ; la Fondation Merck a commencé le renforcement des capacités des soins de santé pour la lutte contre le coronavirus en fournissant des diplômes en ligne d'un an et un master de deux ans en Médicine Respiratoires et Médecine aiguë pour les médecins africains

3 - Sensibilisation Communautaire grâce à des prix médiatiques : la Fondation Merck a annoncé la remise des Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison » en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique Latine pour sensibiliser le public au sujet du Coronavirus

4 - Sensibilisation Communautaire des enfants et des jeunes : La Fondation Merck a lancé un livre de contes inspirant « Faites Le Bon Choix » en partenariat avec les Premières Dames Africaines pour sensibiliser les enfants et les jeunes au sujet du coronavirus

La Fondation Merck s'est associée aux Premières Dames Africaines du Libéria, du Ghana, de la République Démocratique du Congo, du Zimbabwe, du Niger, de la Sierra Leone, du Malawi et du Burkina Faso pour soutenir les moyens de subsistance de milliers de femmes et de familles de travailleurs occasionnels et journaliers les plus touchés par le confinement lié au coronavirus (COVID-19). La contribution de secours a également été entreprise en Égypte dans le but de soutenir 500 familles.

Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation, a expliqué : « Le confinement imposé dans la plupart des pays a le plus touché les travailleurs journaliers et les femmes, ce qui rend leur survie très difficile. Par conséquent, la Fondation Merck a décidé de s'associer aux Premières Dames Africaines pour soutenir jusqu'à 1 000 familles de femmes et de travailleurs occasionnels dans chaque pays, dans le but de sauver leurs moyens de subsistance dans le cadre de l'initiative « Séparé mais Connecté » de la Fondation Merck ».

Parlant des femmes touchées par le confinement, la Dr. Rasha Kelej a expliqué : « Je suis triste de savoir que la pandémie a entraîné une horrible augmentation de la violence contre les femmes. Le confinement à la maison avec un partenaire violent a entraîné non seulement des violences physiques mais aussi des violences émotionnelles contre les femmes qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour leur santé et leur bien-être. Par conséquent, nous avons décidé de nous concentrer sur le soutien des femmes dans notre intervention communautaire sur le coronavirus et de continuer à autonomiser fortement les femmes infertiles et sans enfant dans le cadre de notre campagne phare ‘Merck Plus Qu'une Mère’. Nous savons qu'ils ont plus que jamais besoin de notre soutien. »

« Nous croyons fermement que le renforcement des capacités de soins de santé professionnels est la bonne stratégie pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité et équitables, en particulier pendant cette pandémie vicieuse. » a ajouté le Dr. Kelej

Par conséquent, la Fondation Merck poursuivra fortement ses programmes actuels de renforcement des capacités et se concentrera spécialement sur le renforcement des capacités de soins de santé contre le coronavirus en fournissant aux diplômés en médicine africains et asiatiques un diplôme en ligne d'un an et un master en ligne de deux ans dans la Médicine Respiratoires et Médecine aiguë à l'une des universités britanniques. Ce programme est en partenariat avec les Premières Dames Africaines, les Ministres de la Santé et les Universités des deux continents.

Dans le cadre de sa stratégie de réponse au confinement due au coronavirus, la Fondation Merck a étendu à plus de diplômés en médecine africains et asiatiques leurs bourses de spécialisation médicale en ligne.

Pendant ce confinement, la Fondation Merck se concentrera davantage sur ces bourses en ligne qui seront pour un diplôme d'un an et un master de deux ans dans plusieurs spécialités telles que : le Diabète, la Médicine Préventive Cardiovasculaires, l'Endocrinologie et la Médicine Sexuels et Reproductifs.

Pour postuler à ces bourses, veuillez nous envoyer un e-mail à : submit@merck-foundation.com

La Fondation Merck a également lancé des Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison » en partenariat avec les Premières Dames Africaines du Ghana, du Nigeria, de la République Démocratique du Congo (RDC), du Malawi, de la Namibie, du Niger, de la Guinée Conakry, du Burundi, de la République Centrafricaine (RCA), Tchad, Zimbabwe, Zambie, Gambie, Libéria et Congo Brazzaville, Angola, Mali, Mozambique pour les pays africains anglophones, francophones, portugais et arabophones. Les prix ont également été annoncés pour les pays du Moyen-Orient et d'Asie et en espagnol pour les pays d'Amérique latine. Le thème des prix est ‘Sensibiliser sur la façon de rester en sécurité et de rester en bonne santé physique et mentale pendant le confinement due au coronavirus » dans le but de séparer les faits des mythes et des idées fausses’. Pour postuler à ces prix écrivez par courrier électronique à : submit@merck-foundation.com

Dr. Rasha Kelej a souligné : « Nous croyons fermement que les médias jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation aux problèmes sensibles et urgents tels que le coronavirus. J'ai hâte de recevoir le travail créatif et informatif de nos participants afin qu'ils deviennent les champions de la santé de la Fondation dans leur pays. »

La Fondation Merck a également lancé un livre de contes inspirant intituler « Faire Le Bon Choix » en partenariat avec 18 Premières Dames Africaines. L'histoire vise à sensibiliser les enfants et les jeunes sur la prévention des coronavirus, car elle fournit des faits sur la pandémie et comment rester en sécurité et en bonne santé pendant l'épidémie. Il favorise également l'honnêteté, le travail acharné et la capacité de faire les bons choix même pendant les périodes les plus difficiles. L'histoire est publiée en trois langues : anglais, français et portugais. Pour lire le livre d'histoire, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

English: https://bit.ly/2AVELf6

French: https://bit.ly/3h3WEsF

Portuguese: https://bit.ly/3f5A9S7

À propos de la Formation en Oncologie de Merck et Programme de Master :

Dans le cadre de « Merck Cancer Access Program », le programme se concentre sur le renforcement des capacités professionnelles de soins contre le cancer dans le but d'augmenter le nombre limité d'oncologues en Afrique. Programme de bourses de Formation en Oncologie d'un an, un an et demi, deux ans en Inde, en Malaisie, au Kenya et un Master en Oncologie Médicale de trois ans en Égypte en partenariat avec les Ministères Africains de la Santé, les Gouvernements locaux et les Universités.

Lancé en 2016, plus de 80 candidats de plus de 26 pays africains ont été inscrits au programme de bourses de formation en Oncologie de Merck. Le programme continuera de renforcer les capacités de prise en charge du cancer dans des pays africains tels que le Botswana, le Burundi, le Cameroun, la RCA, le Tchad, le Congo Brazzaville, la RDC, l'Éthiopie, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Libéria, Maurice, la Namibie, le Niger, Afrique du Sud, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

À propos du Programme de Formation Merck en Fertilité et l'Embryologie :

Le Programme de Formation en Fertilité et l’Embryologie de Merck a été lancé en 2016 dans le cadre de Merck Plus Qu'une Mère. Dans le cadre de ce programme, la Fondation Merck a fourni une formation pratique aux candidats venant d'Afrique et d'Asie, en partenariat avec l'Institut Indonésien des Sciences de la Reproduction (IRSI), en Indonésie ; Institut International de Formation et de Recherche en Santé de la Reproduction (IIRRH), en Inde ; Académie Manipal de l'Enseignement Supérieur (MAHE), en Inde et l’Hôpital FIV Indira, en Inde.

Grâce à ce programme, la Fondation Merck fait l'histoire dans de nombreux pays africains et asiatiques où elle n'avait jamais eu de spécialistes de la fertilité ou de cliniques de fertilité spécialisées avant l'intervention « Merck Plus Qu'une Mère », pour former les premiers spécialistes de la fertilité tels que ; en Sierra Leone, au Libéria, en Gambie, au Niger, au Tchad, en Guinée, en Éthiopie, au Myanmar et en Ouganda.

Jusqu'à présent, la Fondation Merck a fourni à plus de 180 candidats, une formation clinique et pratique pour des spécialistes de la fertilité et des embryologistes dans plus de 35 pays à travers l'Afrique et l'Asie tels que : Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad, RCA, Côte d'Ivoire, RDC, Congo Brazzaville, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Malaisie, Libéria, Mali, Myanmar, Namibie, Népal, Nigéria, Niger, Philippines, Russie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Gambie , Togo, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

À propos du Projet Points Blue de Diabète de Merck :

Projet Points Blue de Diabète de Merck en partenariat avec les Premières Dames Africaines, les Ministères de la Santé et les Universités pour aider à améliorer l'accès aux soins du diabète équitables et de qualité à l'échelle nationale dans les pays africains. Les candidats de différentes provinces ou districts des pays respectifs reçoivent un diplôme post universitaire en ligne sur le diabète en anglais pour les pays anglophones, ou un cours en ligne sur la prise en charge clinique du diabète en français et en portugais pour une durée de 3 mois, pour les Pays Francophones et Lusophones respectivement, assurant une couverture géographique de l'ensemble du pays pour aider à améliorer le paysage des soins du diabète en Afrique.

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com), Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/merck-founda...