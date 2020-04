La Fondation Merck s'associe aux Premières Dames d'Afrique pour sensibiliser le public au Coronavirus et sur la façon de rester en sécurité et en bonne santé

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne avec les Premières Dames Africaines du Ghana, Nigeria, République Démocratique du Congo (RDC), Malawi, Namibie, Niger, Guinée Conakry, Burundi, République Centrafricaine (RCA), Tchad, Zimbabwe, Zambie, Gambie, Libéria et Congo Brazzaville, a annoncé l'appel à candidatures pour les Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison » pour les Pays Africains. Le thème prix est « Sensibiliser sur la façon de Rester en Sécurité et de rester en Bonne Santé Physique et Mentale pendant le confinement due au Coronavirus ».

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation, explique : « Cette période troublante en raison de la peur de coronavirus est difficile pour tout le monde - à la fois physiquement et mentalement. Alors que la plupart des pays sont soumis à un confinement total ou à des déplacements restreints, les gens ne savent pas comment gérer cette situation. La Distance Sociale est notre Responsabilité Sociale et le seul moyen de tuer le coronavirus, cependant, il faudra beaucoup de courage et de discipline pour le pratiquer. Prendre soin de votre santé mentale et physique est important pendant cette période. Nous avons donc décidé de lancer ces prix afin de récompenser les journalistes qui sensibilisent de la manière la plus efficace et créative sur la façon de rester en sécurité et de rester physiquement et mentalement en bonne santé durant cette phase ».

Tous les journalistes des plateformes : Presse écrite, en Ligne, Radio et Multimédia des Pays Africains Anglophones, Francophones et Lusophones (langue portugaise) sont invités à envoyer leurs candidatures pour les prix. Les travaux médiatiques les plus créatifs et les plus influents visant à sensibiliser régulièrement les communautés à ce sujet alarmant seront éligibles pour remporter ces prix.

« Nous avons créé quatre catégories pour l’Afrique ; Pays Anglophones, Francophones, Lusophones et Arabophones », a ajouté le Dr Kelej.

La Fondation Merck étendra les prix aux pays du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Asie dans les prochains jours pour impliquer tous les médias à travers le Sud du monde.

« Étant donné que la plupart des gens sont confinés chez eux, ils passent beaucoup de temps à lire et à écouter les nouvelles sur différentes plateformes. Professionnels des médias, c'est à vous d'aider les gens à prendre soin de leur santé mentale et physique en ces temps troublants, à travers votre travail créatif, informationnel et motivationnel. Vous pouvez les guider à s'adapter à leur routine et à leur rythme de vie nouveaux et différents », a souligné le Dr. Rasha Kelej.

Détails des Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison » de la Fondation Merck

Qui peut Postuler :

Journalistes des plateformes : Presse écrite, en Ligne, Radio et Multimédia des Pays Africains Anglophones, Francophones, Arabophones et Lusophones

Date limite de soumission :

Les inscriptions peuvent être soumises jusqu'au 30 juin 2020

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions peuvent être soumises par e-mail à info@merck-foundation.com. Avec vos coordonnées (y compris le nom, le sexe, le pays, l’organe des médias, l'adresse email et le numéro de téléphone portable) et votre travail en pièce jointe

Catégories et Prix Monétaires :

Catégories TV Radio Presse écrite En Ligne Prix Monétaires (Jusqu'à) USD 500 USD 500 USD 500 USD 500

USD = Dollars Américains

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com), Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma

