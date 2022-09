La Fondation "Tchad Helping Hands" vole au secours des sinistrés d'Afrouck

Les produits sont composés des sacs de riz de 50kg, paquets de spaghettis, bidons d’huiles et paquets de macaronis.



Selon la cheffe de la délégation, par ailleurs secrétaire générale adjointe de la Fondation, Zenaba Edith, ce geste qui n'est ni le premier ni le dernier, a pour but d'assister les sinistrés, victimes des inondations.



"Ces sinistrés sont exposés à la famine, aux maladies et autres, raison pour laquelle la Fondation tient à les soutenir afin de les aider à surmonter toutes ces difficultés", souligne Zenaba Edith.



Les sinistrés ont vraiment apprécié de tout cœur le geste. Ils ont demandé à la fondation de penser à d’autres sinistrés qui vivent la même situation.