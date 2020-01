La France est le premier partenaire de l’Education au Niger

Signature de convention AFD pour le fonds commun sectoriel éducation 9,8 milliards de francs CFA (15 millions d’euros) et requête de financement à destination du partenariat mondial pour l’éducation 50,7 milliards de francs CFA (77,3 millions d’euros).

Ce 17 janvier, le premier comité de pilotage du secteur de l’Education et de la Formation de l’année 2020 s’est tenu sous la présidence du Premier Ministre. Il a permis d’approuver le dossier de requête de financement qui sera porté auprès du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) pour recevoir 50,7 milliards de francs CFA (77,3 millions d’euros) pour le Niger. Ces fonds serviront à financer la politique sectorielle de l’éducation et de la formation endossée par le Niger et ses partenaires en novembre 2019.

L’AFD a été désignée depuis 2018 par le Gouvernement et ses partenaires pour accompagner le Niger dans la préparation de cette requête de financement et dans la gestion de ces fonds. Ils seront versés dans le Fonds commun sectoriel de l’Education qui réunit déjà le Luxembourg, la Suisse, la Norvège, l’UNICEF et l’AFD. La réponse du PME sera connue d’ici la fin du premier semestre 2020 pour un démarrage du programme dès juillet 2020.

En complément des fonds du PME, la France a signé lors de ce même comité de pilotage une convention pour un montant de 9,8 milliards de francs CFA (15 millions d’euros) qui seront versés à partir de 2020 en complément des 9,8 milliards de francs CFA (15 millions d’euros) déjà versés au fonds commun sectoriel depuis 2017. Ces engagements font de la France le premier partenaire bilatéral du Niger sur le secteur de l’Education et de la Formation.

