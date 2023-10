La France et la Finlande poursuivent leur mission pour des repas scolaires accessibles à tous

Les enjeux de l'alimentation scolaire sont multiples, notamment l'amélioration de la santé, de l'accès à l'eau et de la nutrition des enfants, le renforcement de l'accès à l'éducation, la création d'emplois (en 2022, cette initiative a généré la création de 4 millions d'emplois via le PAM, dont une grande partie pour les femmes) et la promotion de systèmes alimentaires durables.



Depuis son lancement en 2021, la Coalition a déjà réalisé des progrès significatifs :

- Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et la fermeture des écoles à travers le monde, la coalition a déjà atteint son premier objectif en revenant au niveau pré-pandémie. Aujourd'hui, 30 millions d'enfants de plus ont accès à un repas scolaire quotidien par rapport à 2019, ce qui représente un total de 418 millions d'enfants. De plus, la part du financement public de l'alimentation scolaire dans les pays à faible revenu a augmenté, passant d'environ 30 % en 2020 à 45 % en 2022, malgré les contraintes budgétaires dans de nombreux pays en raison de multiples crises.



La France a également pris des mesures significatives en 2022, en investissant plus de 28 millions d'euros dans des programmes d'alimentation scolaire mis en œuvre par le PAM, dans une vingtaine de pays à travers le monde, en cohérence avec son engagement politique au sein de la coalition pour l'alimentation scolaire.