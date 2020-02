La France fait un don de 80 radios aux unités Forces Armee Malienne (FAMas) du G5 Sahel

L’Ambassadeur de France a remis officiellement 80 radios aux FAMa, destinées à renforcer les unités opérant au sein de la Force Conjointe du G5 Sahel.

« Ce n’est pas la première fois que la France offre du matériel de transmission pour renforcer nos unités du G5 Sahel, a déclaré le Colonel Asseydou, directeur adjoint de la Direction des Transmissions et des Télécommunications de l’Armée (DTTA). Cela témoigne du solide partenariat qui lie nos deux pays ».

D’un montant total de 242 000 € (158 741 595 CFA), ces radios seront utilisées pour établir des communications terrestres mais également sol-air, afin de communiquer avec les aéronefs. « Elles permettront aux bataillons de partager les informations entre eux et diffuser les signalements, pour une réaction plus rapide des unités », a expliqué le Colonel de Charnacé, Attaché de Défense de l’Ambassade de France. Installées sur les véhicules de l’armée, ces radios offriront une capacité de communication fiable et sécurisée aux troupes engagées.

Comme à chaque don de matériel, la Mission française de Coopération de Défense assurera également une phase de formation pour accompagner les FAMas dans l’utilisation des radios.

La cérémonie de remise a été présidée par S.E.M. Joël MEYER, Ambassadeur de France au Mali, en présence du Colonel de CHARNACE (Attaché de Défense à l’Ambassade de France), du Colonel Asseydou, directeur adjoint de la DTTA et du colonel KANTE, responsable logistique de la DTTA.

